Les salles de sport à l'épreuve des règles sanitaires du coronavirus

Fin de séance pour Jean-Philippe, serviette sur les épaules, le quarantenaire est épuisé mais très satisfait de reprendre son activité : "J'ai totalement arrêté le sport pendant trois mois, donc là, c'est avec grand plaisir que je retrouve la salle". Comme lui, ils sont en moyen 100 à 120 adhérents à être revenus s'entraîner chaque jour depuis la réouverture de leur salle, située sur la place des Halles de Strasbourg.

Adhérents et coachs sportifs s'adaptent

Pas de masque obligatoire en pleine séance d'abdominaux, mais des règles sanitaires à respecter. "Il faut désinfecter avant d'utiliser la machine et la désinfecter encore après", décrit Nelvine, étudiant en école de commerce.

Des changements d'habitudes pour les adhérents, mais aussi pour les quatre coachs. Pour le moment, leurs activités se recentrent surtout sur l'accompagnement des sportifs car tous les cours collectifs sont interdits.

"On refait une vérification. Entre avant et après le confinement, ils ont perdu quelques capacités, on les conseille, on les redirige pour qu'ils reprennent tranquillement", détaille Guillaume, l'un des coachs sportifs.

Haltères aux placards et machines à l'arrêt

Pour respecter la distanciation sociale, une machine sur deux a été condamnée © Radio France - Julien Penot

Pour limiter les points contacts entre les personnes, les haltères ne sont plus autorisés. Les machines sont espacées d'un mètre 50 et certaines ont même été condamnées pour assurer cinq mètres carrés par adhérent. "On reprend ce qui se fait en restauration, avec un sens de circulation et de la distanciation sociale, déclare Titouan Marsan, le responsable de la salle.

Pour limiter les flux, seulement 55 personnes sont autorisées à être présentes en même temps dans l'établissement de 900 mètres carrés. Un planning a été mis en place pour mieux gérer les allées et venues des membres.

Même si la fréquentation quotidienne est moins importante que les plus de 200 personnes attendues en temps normal, les coachs espèrent, qu'à défaut de partir en vacances, leurs adhérents reviendront à la salle.