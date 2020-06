Des subventions pour relancer les clubs de tennis de Moselle

21 millions d'euros. C'est la somme mise sur la table par la fédération française de tennis pour venir au chevet des clubs en difficulté au sortir du confinement. C'est 60% des 35 millions d'euros d'un plan plus global de soutien à la balle jaune. Le département de la Moselle compte actuellement 124 structures, dont la plupart auraient bien besoin d'un coup de pouce pour compenser les pertes.

C'est mieux que rien

Au Tennis Club de Thionville par exemple, la crise sanitaire a creusé un trou de 27 000 euros sur un budget annuel de 230 000 euros. Pas une catastrophe selon Sabine Pawelek, directrice sportive, mais une situation inconfortable. "Il ne faudrait pas que ça nous arrive deux fois." Lucide, elle ne s'attend pas à combler ce manque grâce au fonds mis en place par la FFT. "Si on touche 2 000 euros, ce serait déjà bien, vu le nombre de clubs qui risque de faire une demande. Mais c'est mieux que rien", souligne-t-elle, en insistant sur le beau geste de la fédération.

Si le dossier est déjà prêt pour le TC Thionville - "la plateforme de demande sera accessible prochainement" - le Covid-19 aura laissé des traces dans les esprits. Trois salariés en chômage partiel, les cours suspendus depuis le 17 mars et remboursement pour les adultes ayant réservé un créneau pendant ce dernier trimestre. Mais désormais, Sabine Pawelek souhaite se tourner vers l'avenir, et l'optimisme quant à la santé financière du club.

La casse limitée

Car la directrice sportive se veut claire, la situation aurait pu être bien pire que celle décrite au sortir du confinement. "Si c'était tombée en septembre, ç'aurait été catastrophique", confie-t-elle. C'est en effet à cette période de l'année que le gros des recettes se réalise pour le TC Thionville. De plus, le timing était heureux pour la structure qui a terminé son tout nouveau complexe juste avant la crise. Tant de facteurs qui conserve intact le sourire de Sabine Pawelek. "On va se serrer les coudes et ça va aller", conclut-elle.

Les cours ont désormais repris, y compris en double. Et le club devrait accueillir quelques nouveaux adhérents à l'été. Notamment des Mosellans n'ayant pas pu partir en vacances et souhaitant retrouver la forme dans un secteur proche.

D'autres s'en sortent mieux

Si à Thionville, la demande sera faite auprès de la fédération, ce ne sera pas le cas au TC Marly, club formateur du prometteur Harold Mayot. Son président Stéphane Oury se réjouit de la bonne santé financière de la structure, malgré la crise. "Nous avons eu deux personnes en chômage partiel, et nos éducateurs ont pu aussi travailler de leur côté, donc nous sommes satisfaits", précise-t-il.