Deux bateaux "expérimentaux" aux prochaines 24H motonautiques de Rouen

Les 24 Heures motonautiques de Rouen auront lieu les 30 avril et 1er mai prochains. Il y aura 28 bateaux au départ dont deux seront "expérimentaux" ont annoncé ce lundi les organisateurs de la course. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus pour cette édition 2017.

Les membres du Rouen Yacht Club (RYC) , organisateurs des "24 heures motonautiques" de Rouen ont présenté ce lundi l'édition 2017 de cette course qui constituera la première manche du championnat du monde d'endurance de motonautisme . 28 équipages sont engagés cette année ( un de moins que l'an passé) dans cette épreuve qui aura lieu les 30 avril et 1er mai prochains sur la Seine, comme chaque année, au coeur de la ville. Les essais se dérouleront le samedi 29 avril. Ces "24 heures" se déroulent sur deux jours. Le dimanche, la course débute à 10 heures du matin pour s'interrompre à 1 heure la nuit suivante. Reprise de l'épreuve le lundi dès 7 heures pour s'achever à 16 heures. 112 pilotes sont engagés parmi lesquels seulement trois femmes. Des pilotes français mais aussi Chinois, Russes, polonais ou brésiliens...

Les 24 heures motonautiques de Rouen en pleine préparation © Radio France - - Francis Gaugain -

Un moteur à hydrogène

La catégorie S1 ( les bateaux les plus puissants/ 3000 cm3) est moins bien représentée cette année que lors de l'édition précédente. Trois bateaux seulement prendront le départ. Ce sont les engins les plus rapides. ils peuvent atteindre , sur l'eau, les 225 km/h. Les concurrents sont plus nombreux , en revanche, dans les catégories inférieures (S2 et S3). Le nouveau président du Rouen Yacht Club, Franque Emmanuel Coupard, a indiqué par ailleurs que :

pour la 1ère fois deux bateaux expérimentaux disputeront la course. Le moteurs de l'un de ces deux bateaux fonctionnera grâce à un apport d'hydrogène. Une technique qui permet d'économiser le carburant "

Francque-Emmanuel Coupard est le nouveau président du Rouen Yacht Club, organisateur des "24H motonautiques" de Rouen © Radio France - - Francis Gaugain -

Ce test permettra de savoir si ce type de bateau peut être aussi performant et aller jusqu'au terme de l'épreuve basée sur l'endurance des machines...et des pilotes.

200 bénévoles et 300 000 spectateurs

Les organisateurs des "24 heures motonautiques " de Rouen indiquent vouloir mettre chaque année de plus en plus l'accent sur l'environnement. Les bateaux, de plus en plus légers, consomment moins qu'auparavant . Ils font également moins de bruit depuis qu'ils sont équipés d'atténuateurs ( 20% de décibels en moins en moyenne) . Il est également prévu , sur le site, le recyclage et la récupération des huiles et des carburants. Plus de 200 bénévoles concourent à la réussite de cette épreuve , créée en 1964 et qui reste aujourd'hui le plus important rendez-vous de la spécialité en France. Les organisateurs attendent, sur les rives de la Seine, 300 000 spectateurs les 30 avril et 1er mai prochain.