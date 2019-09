Deux Biarrots champions d’Europe de sauvetage sportif

Bayonne, France

La France démarre tambour battant les Championnats d'Europe de sauvetage sportif, qui ont lieu à Riccione en Italie (du 20 au 30 septembre). Le relais mixte Open du SERC décroche l'or. Dans cette équipe, deux nageurs s’entraînent à Biarritz : Camille Rosa-Perotteau et Mathieu Rollet.

Le SER, épreuve de simulation de sauvetage professionnel, propose à une équipe de quatre sauveteurs sportifs, de résoudre différentes situations de détresse et ce dans un temps limité. Sur les bords de la mer Adriatique, 23 nations et 12 athlètes par équipe sont sur place. Trois jours d'épreuves en piscine et 2 jours en côtier (paddle board, kayak, nage, course à pied sur sable).

Chez les juniors, qui ont terminé à la 8e place de leur concours, deux basques font également partie de l’équipe : Annah Abravanel (Belhara Waterman Club / St Jean de Luz) et Santo Etcheverry (Biarritz Sauvetage Côtier).

Ce lundi commencent les épreuves en océan, spécialités de nos sportifs basques. De bons augures, pour les jours qui viennent.