Deux boxeurs toulousains en finale des mondiaux, de bon augure avant les JO

Leurs finales se dérouleront dimanche. En Ouzbékistan, deux Français se retrouvent au sommet de leur art. Ce sont deux Toulousains. Sofiane Oumiha en moins de 60 kilos et Billal Bennama en moins de 51 kilos combattront dimanche pour un titre mondial.

Un troisième titre mondial peut-être pour Oumiha

Sofiane Oumiha, 28 ans est un enfant du Mirail. Il a grandi à la Reynerie à Toulouse, il a appris la boxe à Bagatelle et a monté sa salle quartier Papus. Connu du grand public pour sa médaille d'argent olympique à Rio en 2016 et reconnu pour son sourire communicatif, le jeune papa a depuis aussi décroché deux titres mondiaux amateurs, en 2017 et en 2021.

Billal Bennama, 24 ans, issu d'une famille de boxeurs (son père, sa sœur) est licencié à Blagnac. Il ira chercher dimanche son premier titre mondial. Le natif d'Albi a été l'an dernier sacré champion d'Europe dans la catégorie des poids coqs.

Tickets pour les JO

En boxe, les compétitions de qualification aux Jeux Olympiques sont organisées par l’instance olympique. Les Mondiaux 2023 ne servent donc pas directement de qualification pour les Jeux de Paris 2024.

Ce sont les Jeux Européens qui attribueront les premiers quotas pour Paris 2024. Sofiane et Billal ont tous deux été sélectionnés par la fédération française pour représenter leur pays dans leur catégorie. Ces Jeux Européens auront lieu du 21 juin au 2 juillet en Pologne.