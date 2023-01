Deux chevaux mayennais au départ du célèbre Prix d'Amérique

Vincennes, sa célèbre piste cendrée et son immense tribune. Chaque dernier dimanche de janvier, l'hippodrome de l'Est parisien se met aux couleurs des Etats-Unis avec un show à l'Américaine pour la présentation des drivers. Le Prix d'Amérique, c'est un rendez-vous incontournable pour l'entraîneur mayennais Christian Bigeon : "c'est un rendez-vous très important. C'est la plus belle course au monde pour les trotteurs. C'est une course très importante pour nous."

Installé à Saint-Ouen des Toits, Christian Bigeon sera, dimanche après-midi, au sulky de Hip Hop Haufor. Ce cheval a remporté le Prix de Bretagne il y a deux mois, obtenant son ticket pour le Prix d'Amérique : "c'est un cheval qui a le potentiel pour faire l'arrivée. Pour gagner, c'est très compliqué puisqu'on affronte les meilleurs chevaux du monde. Mon cheval a un rythme cardiaque hors norme, très très bas. Son petit défaut, c'est qu'il est assez lent au départ. C'est un peu un handicap. Il faut que tout se passe le jour de la course, que le départ soit bon que le placement dans la course soit bon. C'est une course très rythmée et tous les meilleurs sont là."

Deux chevaux mayennais figurent parmi les 17 partants. Hip Hop Haufor donc et Hussard du Landret. Le cheval de Benoit Robin a remporté le Critérium des 5 ans l'été dernier. Le Prix d'Amérique, c'est une première pour le cheval et pour l'entraîneur de Louvigné : "j'aborde cette course avec beaucoup de bonheur. On est privilégié d'être tombé sur un tel cheval. J'espère sincèrement être dans les cinq premiers. C'est ouvert pour les belles places, pour être 3e, 4e ou 5e de la course."

Après trois années sans aucun représentant, il y a donc deux chevaux et deux drivers mayennais pour cette édition 2023 du Prix d'Amérique. Il faut remonter à 2015 pour voir un cheval mayennais sur le podium de ce célèbre Prix d'Amérique avec Voltigeur de Myrt. Le cheval entraîné dans notre département par Roberto Donati avait pris la deuxième place. Pourquoi pas un successeur cette année ?

Le départ du 102e Prix d'Amérique sera donné ce dimanche 29 janvier à 16h25.