Mondeville, France

Du sprint, du demi-fond et de la perche. Le public pourra savourer plusieurs styles d’épreuves ce samedi 3 février à la Halle d’Ornano. Malheureusement les spectateurs de la Halle d’Ornano ne verront pas Brianna Rollins, la championne olympique du 100 mètres haies. L’américaine s’est blessée cette semaine à l’entrainement. Son forfait vient s’ajouter à celui de Pascal Martinot Lagarde, toujours handicapé par des pépins physique. « Ce sont les aléas redoutés par les organisateurs » reconnait Christophe Lemarié, le patron du meeting. « On est à moins d’un mois des championnats du monde en salle et les athlètes subissent en ce moment une grosse charge de travail à l’entrainement ».

Un 60 mètres explosif !

Le point d’orgue du meeting sera la course la plus courte : moins de 7 secondes lors du 60 mètres messieurs avec les deux stars du sprint français : Christophe Lemaitre et Jimmy Vicaut. Si Lemaitre, médaillé de bronze sur 200m des derniers Jeux Olympiques, est peut-être plus connu du grand public, il est devancé en performance pure par Vicaut. 6’’55 pour l’Aixois contre 6’’48 pour le Francilien. « Ce sera un magnifique duel » s’enthousiasme Floriant Rothenmacher, le responsable du plateau. « Et pour nous une chance de proposer cette affiche. Parce qu’ils ont plutôt l’habitude de s’éviter dans les meetings, comme beaucoup d’athlètes qui limitent la concurrence aux grands championnats ». Selon les organisateurs ils font une entorse à leur habitude pour avoir le plaisir de courir à Mondeville.

Maéva Danois (au centre) va courir à domicile © Maxppp - Stéphane Mortagne

Au-delà de cet explosif 60 mètres messieurs, une course devrait attirer l’attention du public : le 2 000 mètres avec la présence de la meilleure athlète calvadosienne. Maéva Danois, spécialiste sur 3000 Mètres steeple, tentera de briller à domicile….. et dans cette course « hybride ». Cette distance de deux kilomètres n’existe pas dans les grandes compétitions. Et toutes les engagées sont des athlètes de 1 500 ou 3 000 mètres. Sinon comme chaque année les organisateurs ont invité des athlètes locaux dans chaque épreuve pour leur offrir la possibilité de se frotter au très haut niveau.

Le meeting s’ouvre aux athlètes handicapés

Cette année, une nouveauté sera aussi au programme : un 60 mètres handisport. « Nous le voulions depuis quelques temps pour leur offrir la possibilité de courir dans la même réunion que les valides » souligne Floriant Rothenmacher. Les spectateurs pourront notamment voir à l’œuvre Timothé Adolphe, athlète non-voyant et qui court donc avec un guide. Malgré son handicap il présente un impressionnant record de 7’’38 sur 60 mètres !

Thimothé Adolphe, non voyant accompagné d'un guide en compétition © Maxppp - Victoria JONES

Ce meeting débutera samedi à 19h, Halle d'Ornano à Mondeville