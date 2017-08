Deux Isérois en compétition aux championnats du monde d'athlétisme à Londres

Les championnats du monde d'athlétisme se déroulent du 4 au 13 août à Londres. Parmi les 55 engagés français, deux Isérois. Déjà vice-championne olympique, du monde et d'Europe, Mélina Robert-Michon tente à nouveau d'accrocher l'or au disque. Sur le décathlon Bastien Auzeil veut faire mieux que 13e.

L'une règne sur le disque français depuis 15 ans, l'autre s'installe petit à petit en équipe de France. L'une a déjà fait ses preuves au niveau international avec des médailles d'argent aux Jeux Olympiques (en 2016, à Rio de Janeiro), aux championnats du monde (en 2013, à Moscou) et aux championnats d'Europe (en 2014, à Zurich), l'autre continue sa progression dans sa discipline. Leurs points communs : tous les deux représentent l'Isère lors des championnats du monde à Londres, et ce à partir du 11 août. Pour Mélina Robert-Michon, il s'agit de se qualifier pour la finale du disque féminin (le 13 août), pour Bastien Auzeil, de bien négocier sa première journée du décathlon.

Mélina Robert-Michon, discobole, 38 ans, originaire de Colombe dans le Voironnais

"L'objectif, il est clair : c'est d'être sur le podium. Maintenant que j'ai eu le plaisir d'y goûter plusieurs fois, je n'ai plus envie d'en descendre. Donc l'objectif est de rester parmi les trois premières, et si je peux grimper d'une marche ça serait encore mieux. L'équipe de France me réussit, le maillot bleu m'aide en général à me transcender et à aller encore plus loin donc je sais que je suis capable de battre mon record à Londres. De toute façon il faudra être à ce niveau là pour le podium et pour plus si je veux aller chercher la médaille d'or."

Bastien Auzeil, décathlonien, 27 ans, licencié à l'Entente athlétique grenobloise (EAG)

"Évidemment, je suis prêt. C'est sûr que ça a été une année un peu délicate dans le sens où j'ai été blessé une bonne partie de la saison au pied puis derrière au genou donc c'était pas évident. J'ai réussi à revenir en forme aux championnats de France donc il n'y a aucun souci pour les championnats du monde; je pense que ça va bien se passer. L'objectif c'est de faire mieux qu'aux JO et aux derniers championnats du monde c'est à dire 13e : on va essayer quand même de rentrer dans les 12 (rires), et je pense que si ça se passe bien il y a moyen d'aller chercher une place dans les huit premiers. Pour aller chercher un podium il faudrait que j'aligne mes meilleures performances dans toutes les disciplines, c'est tout à fait envisageable."