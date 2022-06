Deux jeunes Mayennais sélectionnés aux championnats d'Europe d'athlétisme U18

La Mayenne sera représentée début juillet lors des championnats d'Europe d'athlétisme U18 (moins de 18 ans) à Jérusalem : Edouard Chaudet, de l'EANM, a été sélectionné en saut en hauteur et Tobias Flon, un athlète de l'UPAC, prendra le départ du 3000 m.

Ils ont 16 et 17 ans et participeront aux championnats d'Europe d'athlétisme U18 : Tobias Flon, licencié à l'UPAC Château-Gontier, participera au 3000 m et Edouard Chaudet, un athlète de l'EANM (Entente athlétisme Nord-Mayenne) a été sélectionné en saut en hauteur.

Deux Mayennais parmi 36 jeunes athlètes français

La liste des athlètes retenus pour cette compétition a été dévoilée ce jeudi 23 juin par la Fédération Française d'Athlétisme (FFA). Au total, 36 jeunes athlètes de moins de 18 ans ont été sélectionnés partout en France.

Les championnats d'Europe lieu du 4 au 7 juillet à Jérusalem en Israël.