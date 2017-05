Deux Landaises arbitres sur les courts de Roland Garros

C'est l'un des rendez-vous incontournable du tennis mondial, le tournoi de Roland Garros débute officiellement ce dimanche porte d'Auteuil à Paris, avec l'entrée des pros. Pour les arbitrer, notamment 300 juges de ligne dont deux Landaises.

A Roland Garros, la compétition commence réellement ce dimanche. Sur les cours il va y avoir évidemment les stars comme le Serbe Novak Djokovic, l'Espagnol Rafael Nadal ou encore le numéro mondial, le Britannique Andy Murray. Côté Français, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet, Benoît Paire seront aussi de la partie.

Pour les arbitrer, il y aura aussi près de 300 juges de lignes et au moins 500 ramasseurs de balles. Parmi tout ce petit monde, deux Landaises. Cécile Riera et Delphine Chambres sont arbitres de lignes, et elles resteront tout le temps du tournoi, c'est à dire trois semaines. Les arbitres font au moins deux matchs par jour à Roland Garros.

Il faut prendre la bonne décision au bon moment - Delphine Chambres

Si Cécile Riera, de l'ASPTT Mont-de-Marsan, est une habituée, c'est une première en revanche pour Delphine Chambres, 40 ans. La licenciée du club de tennis de Hossegor réalise son rêve, mais avoue un peu de pression à quelques heures du début des rencontres : "surtout quand vous avez des joueurs qui sont un peu connus sur le terrain, donc il y a un peu de stress... Vous avez des gros services et il faut prendre la bonne décision au bon moment." Malgré cette pointe d'appréhension, Delphine Chambres a bien conscience de la chance qu'elle a : "C'est un tournoi de grand Chelem, y'en a un en France, on a la chance de l'avoir à Paris... ça vous met une pression supplémentaire et vous avez une certaine responsabilité, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme ! On peut pas s'imaginer.. C'est vraiment un tournoi hors normes."

La Landaise ne sera pas déconcentrée par son joueur favori, puisque de Roger Federer ne joue pas Roland Garros cette année !