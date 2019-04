Deux manchoises sélectionnées pour un concours international de voltige équestre

A partir de ce jeudi se tient à Saumur dans le Maine et Loire les concours internationaux de voltige équestre une, deux et trois étoiles. Et c'est une première, deux manchoises du complexe hippique des Pieux font partie de la sélection française.

Les Pieux, France

C'est à partir de ce jeudi que Jeanne Lamy, 14 ans, et sa camarade Ambre Semaine, 16 ans, seront en lice pour le concours international de voltige équestre à Saumur dans le Maine et Loire. Ces deux jeunes filles du complexe hippique des Pieux font partie de la sélection française engagée. La voltige équestre consiste à réaliser des figures acrobatiques et esthétiques sur un cheval au pas ou au galop. 20 nations présenteront donc à Saumur jusqu'à dimanche 21 avril leurs meilleurs éléments. En tout 200 voltigeurs, 100 chevaux et 5 000 spectateurs attendus. Jeanne Lamy sera dans la catégorie "children" et Ambre Semaine en "séniors". Toutes deux en individuel. Elles devront impressionner les juges sur une minute de programme libre et en musique (la comédie musicale "La La Land" pour Ambre et "Ma sorcière bien-aimée" pour Jeanne) . Cela fait 9 ans que Jeanne pratique la voltige équestre "je suis stressée, j'aimerais bien faire un bon classement mais après de toutes façons quoi qu'il arrive ce sera une bonne expérience". Ambre, elle, a un objectif "terminer dans les 15 premières, cela fait 6 ans que je fais de la voltige équestre et j'adore ça."

Un cheval d'exception

Le cheval de Jeanne et d'Ambre c'est Québec de Grisol "un cheval de 15 ans qui s'est mis à la voltige il y a 3 ans et qui en plus d'être calme a la capacité de rester au même rythme ce qui évite les chutes" affirme Marie Safir la coach. Un cheval blanc tacheté de noir qui adore les deux jeunes filles. Un cheval qui ressent paraît-il aussi le stress et qui attend la compétition avec impatience. Il pourrait bien transformer les rêves d'Ambre et de Jeanne en réalité.

A côté de ces concours internationaux de voltige équestre une, deux et trois étoiles, il y aura aussi la finale de la coupe du monde où là 21 voltigeurs sont qualifiés. Parmi eux, un seul représentant tricolore, Clément Taillez, qui ambitionnera de monter sur le podium.