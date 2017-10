Deux nouveaux venus dans l'élite de la pelote basque

La Fédération Française de Pelote Basque (FFPB) a admis Bixente Çubiat et Jon Iturbe dans l’Élite Pro. Un rêve qui se réalise pour les deux jeunes pilotari de 25 ans. Deux autres demandes ont été refusées et Jean-Philippe Bénesse est reclassé chez les amateurs.

A partir de janvier 2018, Bixente Çubiat et Jon Iturbe pourront jouer en Élite Pro. La commission main nue avait reçu quatre candidatures et en a retenu deux. Pour le président de la commission, Pascal Harotçarène: "ils ont 25 ans et une belle marge de progression. En revanche nous avons refusé les demandes de Peio Tellier et Sylvain Dufourg qui sont plus âgé". Le responsable sportif reconnait que "ça n'est pas facile à prendre comme décision, parce qu'on connait les gens mais arrive un moment où il faut trancher. Et là, on regarde les parties, jouées, les parties gagnées... Et puis il faut repartir à la base: on veut donner leur chance aux jeunes, c'est eux l'avenir de la pelote".

Jon Iturbe jouera avec les pilotari de l'Elite Pro à partir de janvier © Radio France - Bixente Vrignon

Pour Jon Iturbe, "c'est un rêve qui se réalise". il est d'abord passé par le mur à gauche, il a représenté la France aux mondiaux de Pelote à Zinacantepec au Mexique en 2014, avant de se tourner vers le trinquet. Il fera partie des 12 avants et 12 arrières de l’Élite Pro. Licencié au BAC à Biarritz, il a commencé la pelote tout petit et s'entraine 4 à 5 fois par semaine.