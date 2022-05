Deux Poitevins décrochent la médaille d'argent au championnat du monde de paramoteur

Stéphane Clavurier et Cyril Pasquier, deux Poitevins, ont décroché la médaille d'argent au championnat du monde de paramoteur à Rio de Janeiro. Déjà double champion de France, ils terminent juste derrière un autre binôme français et devant le binôme brésilien.

Le samedi 30 avril dernier, les deux Poitevins Stéphane Clavurier et Cyril Pasquier ont décroché la médaille d'argent au championnat du monde de paramoteur dans la catégorie "biplace", organisé à Rio de Janeiro au Brésil. Ils terminent juste devant le binôme brésilien et derrière un autre duo de para-motoristes français, Fabrice Breuzard et sa fille Oriane. "C'est une immense joie et un plaisir d'avoir volé dans cette région du monde", se félicite Stéphane Clavurier, double champion de France en titre.

Pendant les dix jours de compétition (du 20 au 30 mai 2022), Stéphane Clavurier occupait le rôle de pilote tandis que Cyril Pasquier celui de copilote. Les deux Poitevins ont participé à plusieurs épreuves comme des épreuves de navigation, de maniabilité, avec précision d’atterrissage, ou d’économie, en volant le plus loin et le plus longtemps possible avec une quantité de carburant réduite. "Ça s'est joué sur la dernière épreuve entre les deux binômes français, malheureusement, on n'est pas champions du monde, mais la France rafle les deux premières places et juste pour ça, c'est une victoire", explique Stéphane Clavurier.

La délégation française qui par la même occasion remporte le championnat du monde par équipe. "Un sans-faute" pour les tricolores. Prochain rendez-vous pour Stéphane Clavurier et Cyril Pasquier : les championnats de France dans deux mois à Auch dans le département du Gers avec l'objectif de conserver leur titre une troisième fois de suite.