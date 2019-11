Deux représentants des Pays de Savoie sur le podium de l'UTMB Oman

C'est Romain Olivier, un guide de haute-montagne de Briançon dans les Hautes-Alpes, qui remporte la course Oman By UTMB, une course sur le modèle de l'UTMB de Chamonix. Deux représentants des Pays de Savoie arrivent second et troisième : Julien Chorier et Sébastien Chaigneau.

Un triplé français sur les 130 km de l’UTMB à Oman, on ne pouvait rêver mieux.. Cet ultra-trail dans les montagnes rocailleuses du Golfe persique est remporté par Romain Olivier, un guide de haute-montagne de Briançon dans les Hautes-Alpes. Il a bouclé cette 2e édition en 18h et 18 minute, devant Julien Chorier et Sébastien Chaigneau.

Les deux représentants des Pays de Savoie sont arrivés deux heures après le vainqueur, très éprouvés. "C'était vraiment dur", raconte le Savoyard Julien Chorier, au micro Radio France de Jérôme Val. " Le profil de la course est difficile, le climat est difficile et le chemin est toujours très difficile". Il explique que sur les 130 km, il n'y a que 15 à 20 km qui se courent sans grande difficulté, "le reste du temps, on est sur des dalles, des cailloux (...) c'est très exigeant, il faut toujours être très attentif, la chute n'est jamais loin".

Le Savoyards reviendra enchanté de ce parcours "immense, magnifique", mais "après il manque un petit peu de la couleur, avec des montagnes et des lacs comme dans les Alpes !".

Julien Chorier a 39 ans, il habite Saint-Thibault-de-Couz en Savoie. Il a déjà remporté deux fois “La Diagonale des Fous” à La Réunion mais aussi (entre autres) l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon.

Sébastien Chaigneau, 47 ans, natif de Châtellerault et installé à Thorens-Glières en Haute-Savoie, a aussi remporté une fois l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon et l'Advanced aux Canaries. Il a terminé à de nombreuses reprises sur des podiums prestigieux en ultra-trail comme l'UTMB Mont-Blanc mais aussi par exemple une deuxième place sur le Zolkan 4 Days au Chili (course de 120km) et en 4 étapes)