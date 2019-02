Ils sont huit. Quatre hommes et quatre femmes, tous différents et se préparent depuis les Deux-Sèvres à réaliser un défi sportif et humain : l'ascension du Mont-Blanc.

Niort, France

Quand la diversité fait la force ! C'est ce que veulent montrer les participants de la cordée de la diversité qui se sont lancés pour défi de gravir le Mont-Blanc en septembre prochain. Ils sont donc huit deux-sévriens, quatre femmes, quatre hommes. "Des handi, des valides, avec des religions, orientation sexuelle, origines sociales différentes", explique Julien Viroulaud, navigateur niortais participant à cette cordée de la diversité.

On montre qu'on profite de ce que peut apporter tout le monde pour réussir ce que tout seul on n'arriverait pas à faire"

Tous n'ont pas non plus le même niveau sportif. Mais ce qui prime ici, c'est bien l'humain. "Le message c'est : la diversité qu'est-ce qu'elle apporte ? Au lieu de rester chacun dans son coin, on se met tous ensemble, on montre qu'on profite de ce que peut apporter tout le monde pour réussir ce que tout seul on n'arriverait pas à faire", insiste Sébastien Bichon, amputé d'une partie de la jambe et médaillé au jeux paralympiques en cyclisme sur route en l'an 2000.

Préparation physique en Deux-Sèvres et stages à la montagne

Pour l'instant, la joyeuse équipe se prépare à l'ascension du toit de l'Europe... en Deux-Sèvres. "On va dans la Gâtine, on évite le marais poitevin", plaisante Sébastien Bichon. Plus sérieusement, ils ont un programme de préparation physique et s'entraînent à la salle Adapt'Sport, à Niort. Des stages sont aussi prévu en altitude. Dans les Pyrénées en mars et dans les Alpes en juillet. "Je ne crois pas avoir le vertige", sourit Julien Viroulaud, plus habitué à la mer qu'à la montagne. "Je pars aussi à l'aventure".

L'ascension du Mont-Blanc est prévue la semaine du 8 septembre. Elle doit durer trois jours. Le budget est de 25.000 euros. La cordée recherche des partenaires et des fonds. Une cagnotte en ligne a été lancé sur le site Leetchi.