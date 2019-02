Deux-Sèvres : le jeune pilote de kart Lukas Papin lance une "cagnotte de la dernière chance"

Saint-Rémy, France

"C'est vraiment la cagnotte de la dernière chance, si on n'a pas cet argent mi-février ce sera fini", lance Lukas Papin. A 14 ans le jeune pilote de kart des Deux-Sèvres a besoin de 20.000 euros pour participer au championnat de France junior FFSA (Fédération française de sports automobiles) cette saison. Avec ses parents, il a lancé une cagnotte en ligne, sur le site Hello Asso.

Je ne suis pas fils de patron, mes parents ne gagnent pas des millions et le karting est un sport qui coûte extrêmement cher"

Lukas Papin, une graine de champion. Il a notamment gagné le volant de détection ACO en 2016. Mais il a perdu certains partenaires cette année. "On a envoyé des centaines et des centaines de mails à des entreprises et quasiment pas de réponses", se désole cet habitant de Saint-Rémy sans pour autant baisser les bras. "Je ne suis pas fils de patron, mes parents ne gagnent pas des millions et le karting est un sport qui coûte extrêmement cher".

Alors il en appelle aux entreprises et aux particuliers directement. "Le kart, c'est vraiment ma passion. Si je n'en fais pas je vais être dégoûté". L'enjeu est important car le championnat de France junior peut lui permettre de rejoindre l'équipe de France Espoir.