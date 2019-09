Deux titres pour les lavallois aux championnats de France de Canoë-Kayak à Tours.

Laval, France

Canoë-kayak : les mayennais étaient au rendez vous de ces championnats de France de marathon qui se déroulaient à Tours. Tanguy Soucheyre qui navigue sous les couleurs du CK Pontivy remporte son troisième titre consécutif sur 26 km en 1h52. Déçu après sa blessure aux championnats d'Europe à Decize en juillet, le lavallois termine sa saison début novembre avec le marathon international de l'Ardèche.

Les Juniors Lou Boisnard et Aurane Avry du CK Laval décrochent leur premier titre en double sur le 20 km du marathon en 1h50. Les deux lavalloises seront encore en compétition ce dimanche pour disputer le 20 km en solo.

Football : Les U19 du stade lavallois s'imposent 3-1 devant Niort. les lavallois sont quatrième du classement.

Les Rendez vous de ce dimanche en cyclisme : Avec la 27ème Ronde Mayennaise cet après-midi. Course qui réunie les meilleurs coureurs amateurs de la région. Le départ sera donné à 13h15 du quartier Ferrié à Laval. Arrivée aux alentours de 17 heures dans le quartier de la Cathédrale (Laval). Et dans les rues de Laval, entre 14h et 16 heures la finale du Trophée Madiot, une course réservée aux cadets.

Football : Place à la coupe de France pour le troisième tour. Avec cinq déplacements pour Changé (N3) à Evron. Bonchamp (R1) à St Pierre la Cour, Château-Gontier (R1) à Ecommoy, Laval Bourny (R1) à Ecouflant, et Mayenne (R1) à La Chapelle St Aubin.