Dévalez les pentes du massif du Pilat (42) en trottinette de montagne

Pour descendre les pentes du massif du Pilat, selon votre forme, vous avez le choix entre vos pieds ou un VTT par exemple. On a testé un autre moyen de locomotion tout terrain : la trottinette de montagne.

Qu'est-ce qu'une trottinette de montagne?

C'est le savant mélange entre une trottinette classique et un vélo tout-terrain. De grosses roues semblables à celles d'un vélo, un large plateau pour mettre les deux pieds et des freins sur le guidon.

On se lance avec un pied comme pour une trottinette classique et on est parti pour une balade sur différents types de chemins.

à réécouter On a testé pour vous

Parcourir le Pilat en trottinette de montagne

Valérie Tracol gère la structure Trottnature Pilat basée sur la commune de Graix dans la Loire. Cet été, elle vous propose des parcours les chemins du massif du Pilat en trottinette de montagne. Plusieurs dénivelés possibles : entre 400 et 900 donc des parcours plus ou moins longs et plus ou moins sportifs.

C'est ouvert aux enfants aussi s'ils mesurent au moins 1m35. Avec eux ou avec vos amis, vous découvrez le Pilat autrement. Le but n'est pas de descendre le plus vite. Au contraire, il y a des pauses pour admirer le paysage et découvrir la nature qui vous entoure.

D'ailleurs Valérie propose d'autres prestations avec des balades nocturnes, des nuitées en montagne ou encore même des stages de survie douce.

Infos pratiques

Pour la trottinette et un parcours découverte (niveau vert, bleu ou rouge) comptez 20 euros par personne (15 euros pour les enfants) pour 1h à 1h30 de balade et rajoutez 10 euros et une heure en plus pour le parcours sportif. Il existe également des tarifs de groupe. Vous avez tous les renseignements sur le site de Trottnature.