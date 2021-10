Devant 40 000 spectateurs, la finale de la Coupe de France des rallyes à Châteauroux mi-octobre

Les 200 meilleurs pilotes amateurs de rallyes piaffent d'impatience. Reportée il y a un an à cause de la crise sanitaire, cette finale de la Coupe de France 2021 cette fois-ci aura bien lieu. Et à chaque finale, 35 à 40 000 spectateurs sont attendus !

Joël Guerin : "C'est la 4e manifestation derrière le Rallye de Monte-Carlo, les 24H du Mans et le grand prix de formule Un."

Mais alors pourquoi un tel engouement ? "La finale de la Coupe de France des rallyes, c'est considéré comme la quatrième manifestation sportive automobile, derrière le rallye de Monte-Carlo, les 24H du Mans et le Grand Prix de France de Formule 1 ! Et en terme d'engagement de pilotes, sachez qu'il n'y a aucun rallye qui aligne au départ 200 pilotes voire même un peu plus. Ce sont des pilotes amateurs et donc nous allons accueillir les 50 meilleurs pilotes de l'hexagone", précise Joël Guerin, le président de l'ASA du Berry qui est chargé avec toute son équipe de l'organisation de cette finale.

Les retombées économiques pourraient dépasser les 1,5 millions d'euros

Certains pilotes vont arriver une semaine avant le début de l'épreuve. Les retombées économiques seront importantes : elles pourraient dépasser 1,5 million d'euros car les participants vont dormir et consommer sur place.

La Coupe de France des Rallyes sera remise le samedi 15 octobre prochain au meilleur équipage amateurs Français. © Radio France - Sylvain ROGIE

650 à 700 bénévoles sont mobilisés pour cette finale

Quant au tracé, il est connu mais pas encore dévoilé pour éviter que certains pilotes soient tentés de venir faire de la reconnaissance. Les pilotes emprunteront les routes du sud du département dès le vendredi 15 octobre avec un départ à 9h40 du matin. Il y aura également une spéciale en nocturne près de l'aéroport et autour du Mach 36. Ce spectacle est entièrement gratuit. Entre 650 à 700 bénévoles seront mobilisés sur les route de l'Indre mais aussi au Mach 36.