Devant son public, Amiens vise une place en demi finale de Continental Cup

Amiens accueille ce week end un tour de Continental Cup de hockey sur glace contre les Roumains de Brasov, les Slovènes de Jesenice et les Italiens d'Asiago. Les quatre équipes vont toutes s'affronter jusqu'à dimanche et la première du classement sera qualifiée en demie finale.

Le Coliseum d'Amiens à l'heure européenne ! Amiens accueille, à partir de ce vendredi soir un tour de Continental Cup et va affronter successivement les Roumains de Brasov, les Slovènes de Jesenice et les Italiens d'Asiago. Toutes ces formations vont se défier en trois jours et la première du classement sera qualifiée en demi finale qui aura lieu en novembre au Danemark. Un objectif qu'Amiens avait manqué en 2019 lors de sa dernière participation à cette compétition. Cette fois, les Gothiques ont bien l'intention d'y parvenir.

Objectif demi-finale

"On ne va pas aborder ce tour là en, vous disant qu'on veut terminer deuxièmes ou troisièmes, ce serait ridicule", affirme Anthony Mortas. L'entraîneur de Gothiques qui voit de nombreuses raisons d'y croire, dans un groupe qu'il juge homogène. "En 2019 on avait abordé ce tour au Danemark un peu dans nos chaussons, en étant un peu le petit poucet alors que pas du tout, on aurait pu vraiment mieux faire et les joueurs à la fin du tournoi étaient déçus. Donc ça nous laisse des regrets mais aussi de l'espoir pour ce week end et pour la suite."

Actuels sixièmes de Ligue Magnus, les Gothiques vont devoir être un peu plus constants pour espérer décrocher cette qualification. "Toutes les erreurs qui peuvent nous coûter des matches en championnats il faudra les gommer", estime l'attaquant Jérémie Romand. "On a vu que sur le début de saison on a des hauts et des bas, là il faudrait vraiment s'attacher à ne faire que des hauts", renchérit Anthony Mortas pour qui ce week-end de Continental Cup sera "une parenthèse vraiment agréable. C'est inédit pour beaucoup de joueurs, c'est à domicile, tous les ingrédients sont réunis pour faire un gros week-end !"

Vendredi : Asiago-Jesenice (16h) Amiens-Brasov (20h15)

Samedi : Brasov-Asiago (16h) Amiens-Jesenice (20h15)

Dimanche : Jesenice-Brasov (14h) Amiens-Asiago (18h)

En cas de qualification, Amiens pourra disputer un des deux tournois de demi-finale de Continental Cup du 19 au 21 novembre, soit à Aalborg au Danemark, soit à Varsovie en Pologne.