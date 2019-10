Diagonale des Fous : "Objectif podium" pour le Nayais Maxime Cazajous

166 kilomètres, 9611 mètres, il en faut plus pour décourager le contingent béarnais qui s'élancera ce jeudi soir à l'assaut de la Diagonale des Fous (départ à 22 heures, 20h en métropole). Maxime Cazajous prendra le départ pour la 5e fois, avec comme objectif affiché le podium. On fait le point sur cette course vraiment folle avec lui avant le départ...

France Bleu Béarn : À quelques heures du départ, dans quelle forme êtes-vous, comment s'est passée la préparation ?

Maxime Cazajous : Ça va bien, je suis arrivé sur l'Île samedi dernier, ça permet d'avoir quelques jours de repos sur place pour récupérer du vol. Et puis globalement la préparation s'est bien passée, j'espère la valider par une bonne course.

On se prépare différemment pour la Diagonale ?

Non, disons que la préparation est sur toute la saison, moi c'est ma dernière course de la saison, on monte crescendo tout au long des mois pour arriver sur des grosses semaines d'entraînement pendant l'été. On peut même dire que c'est une préparation sur plusieurs années parce que je sens que je progresse sur l'ultra-trail.

Votre troisième place à l'arrivée l'an dernier a changé quelque chose pour vous ?

Non, rien du tout ! C'est une satisfaction personnelle, avec peut-être un peu plus de reconnaissance de la part des gens qui me côtoient. Mais dans ma vie ça n'a rien changé, je suis resté le même, je travaille toujours et ne suis pas passé pro. C'est un beau résultat qui donne envie de faire mieux, un podium c'est encourageant, ça permet de se projeter sur une deuxième place ou même la victoire.

Vous visez quoi alors cette année ?

Pour moi l'objectif c'est le podium, après de là à dire que je suis là pour gagner... Il y a toujours quelques coureurs très forts. Et puis il y a toujours des écarts : l'an dernier je suis 3e, mais à une heure des deux premiers ! Si je fais un podium je serais déjà très heureux.

Tous les ans vous dites que vous allez partir prudemment... Et vous partez très fort ! Quelle est la stratégie cette année ?

(Rires) Je le redis à tout le monde, je veux partir prudemment, essayer d'être raisonnable au moins une fois. C'est vrai que j'aime courir devant, mener, c'est ma façon de faire, je ne calcule pas trop et je me fais plaisir. Alors est-ce que c'est pour me rassurer, parce que je n'ai pas confiance en moi ou autre chose... Je ne sais pas trop l'expliquer.Après, je sais très bien qu'il faut parfois savoir perdre un quart d'heure en début de course dans les premières heures pour gagner 30 ou 40 minutes à l'arrivée, je vais vraiment essayer de gérer mon départ et garder des forces pour la fin.

Cette course, vous la vivez aussi en famille...

Exactement, on a pas pris de congés cet été, alors là ce sont nos vacances en famille, avec ma femme et les petits. Moi je fais ma course et après on reste dix jours de plus pour se retrouver. C'est un peu la récompense pour les sacrifices de toute l'année où je suis beaucoup sur les sentiers à m'entraîner et moins présent pour les enfants que d'autres pères... C'est aussi pour ça que je cours sur les îles, que tout le monde en profite.