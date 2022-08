Dijon : au Lac Kir, découvrez le "Beach wrestling", la lutte de plage

Sur le sable du Lac Kir, à Dijon, on peut faire autre chose qu'étendre sa serviette et bronzer. Pourquoi pas de la lutte de plage ? Alors que le "Beach wrestling Tour" termine sa tournée estivale en Bourgogne, le 13 août, on vous présente cette discipline qui pourrait arriver aux JO en 2028.

Vous aimez les sports de combat ET vous rouler dans le sable chaud en plein soleil ? Samedi 13 août 2022, vous devriez aller faire un tour sur la plage du Lac Kir, à Dijon. Le "Beach wrestling Tour" achève sa tournée d'été. "Beach wrestling", en français la "lutte de plage", est une discipline avec quasiment les mêmes règles que la lutte classique. Elle se pratique dans un cercle tracé au sol - matérialisé dans le sable par des boudins en mousse reliés entre-eux. Pour marquer des points, il faut faire tomber l'adversaire ou le faire sortir du cercle. L'évènement attire les curieux, d'autant plus que tout le monde peut s'y essayer, des initiations sont organisées.

Un sport qui séduit les rugbymans du Stade Dijonnais

Les organisateurs promettent qu'il est facile de s'amuser et de progresser rapidement. La preuve avec deux joueurs du club de rugby du Stade Dijonnais (Nationale 2) : le 2e ligne Jean Piredy Paul et le pilier gauche Julien Beaufils. Encouragés par leur kiné, Marc Patte, président du Lutte Club Dijonnais, ils s'y sont mis cet été. Résultat : ils ont respectivement terminé troisième et sixième au championnat de France, après avoir terminé premier et deuxième sur les qualifications en Bourgogne-Franche-Comté.

Bientôt sport olympique ?

La Fédération française de lutte, qui revendique environ 20.000 licenciés en France, cherche à attirer un nouveau public avec ces démonstrations. "C'est vraiment une activité estivale, visible, qui rajeunit un peu l'image de la lutte. C'est grand public, c'est en dehors des salles, c'est un esprit un peu plus fun que de franchir une salle de lutte, où on va avoir des lutteurs avec des oreilles en chou, avance Pierre Vazeilles, le Directeur technique national adjoint de la Fédération française de lutte, présent au Lac Kir. C'est très accessible, instantanément on joue. Et puis ça répond à des problématiques d'infrastructures : pas besoin de murs ni de gymnase, on vient, on pratique, on repart, on va se baigner, c'est le côté sympa".

D'autant que la lutte de plage pourrait bientôt connaître une popularité grâce à une énorme mise en lumière au niveau international. "La lutte de plage va être au programme des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026", indique Pierre Vazeilles. Selon lui, ce sport, qui sera également aux Jeux Mondiaux des sports de sable à Bali en 2023, a de grandes chances d'être présent aux JO de 2028, à Los Angeles.

