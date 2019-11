Dijon et la Côte-d'or, terres olympiques pour Paris 2024

Des stars des Jeux à Dijon ?

C'est quoi alors ce label dont va bénéficier la Côte-d'or ? "Le premier objectif", répond Tony Estanguet, "c'est de savoir comment on fait plus de sport dans ce pays. Les statistiques ne sont pas bonnes en matière de santé publique, on pense que le sport peut apporter une contribution à ces défis de la société. Donc le label Terre de jeux 2024, c'est un territoire qui s'engage à proposer plus de sport dans le quotidien, et ensuite on peut devenir une terre d'accueil pour les délégations étrangères si on a une capacité d'hébergement et une offre de restauration qui permet d'accueillir ces quelques pays étrangers qui viendront en amont des Jeux, on peut devenir un centre de préparation des Jeux."

Des infrastructures de haut niveau

En l'occurrence, le président de Paris 2024 reconnaît à Dijon, et plus globalement à la région, un réel attrait pour le sport en général. "L'enjeu c'est d'associer les régions qui croient au sport, et c'est vrai que la région Bourgogne-Franche-Comté est une région sportive, dynamique. Beaucoup de sportifs viennent de cette région, atouts climatiques, terre de sport, proximité avec la région parisienne, et nous on cherche aussi où les délégations étrangères vont pouvoir préparer les jeux en amont de la compétition, il y a des infrastructures de très bon niveau, je serai cet après-midi au Creps*, l'objectif c'est de voir comment on ne se concentre pas exclusivement sur la pratique du haut niveau, mais aussi de faire en sorte que tous les Français puissent profiter de la dynamique, et avoir un meilleur accès à la pratique du sport.

*Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives