Dijon : le centre hospitalier la Chartreuse organise ses Olympiades

Ce jeudi 18 mai, le Centre Hospitalier psychiatrique accueille les Olympiades Activités Physiques Adaptées et Nuitrition. Au programme, une douzaine d'épreuves. Une dizaine d'établissements y participent ainsi que les joueuses de handball du Cercle Dijon Bourgogne.

L’équipe du Sport Adapté du Centre Hospitalier La Chartreuse et les élèves de l’UFR STAPS Dijon - Le Creusot se préparent. Tout doit être près pour le jeudi 18 mai et le coup d'envoi des « Olympiades Activités Physiques Adaptées et Nutrition ».

On y annonce la présence de tous les responsables du centre hospitalier. Jean-Yves PIAN, le Président du Conseil de Surveillance de La Chartreuse et son directeur, Bruno Madelpuech, mais aussi les joueuses de handball du Cercle Dijon Bourgogne. Car ce rendez-vous se veut aussi et surtout sportif, et qui dit olympiades, dit plusieurs concurrents.

Le CHS la Chartreuse où est internée d'office la jeune femme à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Une dizaine d'établissements vont s'opposer à travers 33 équipes au cours de douze épreuves collectives et individuelles. Mais si compétition il y a, ces olympiades se veulent avant tout pour un moment de partage et de bien être autour du sport adapté.

Les épreuves se dérouleront le jeudi 18 mai de 9h15 à 15h30 dans l'établissement situé au 1 boulevard Chanoine Kir à Dijon.