Dijon : le champion olympique Florent Manaudou en visite à la piscine du Carrousel

Un champion olympique à Dijon, mercredi 20 septembre 2023. Le nageur français Florent Manaudou, médaillé d'or à Londres en 2012 sur 50m nage libre, et trois fois médaillé d'argent (deux fois à Rio en 2016, avec le 4 × 100 m nage libre, et une fois à Tokyo en 2021). Accompagné, entre autres, par la première adjointe au maire de Dijon, Nathalie Koenders, et par le recteur Pierre N'Gahane, il visité la piscine du Carrousel - à pied, pas à la nage - et a rencontré les enfants en train d'apprendre la natation.

"Environ trois quarts des élèves savent nager à la fin du CM2"

Quand les bonnets et les lunettes de piscine laissent apparaître leurs yeux, on voit l'ébahissement chez les enfants quand ils reconnaissent Florent Manaudou. "Je vérifie si vous nagez bien, je suis comme le maitre-nageur", s'amuse-t-il. Les photos s'enchainent et l'apprentissage reprend ensuite pour les enfants des écoles dijonnaises.

La piscine du Carrousel accueille plus de 1200 enfants chaque semaine - une cinquantaine de classes. "Ça permet de bien progresser, ceux qui ont peur de l'eau en arrivant, généralement, sont plus à l'aise quand ils repartent. L'objectif, c'est de savoir nager à la fin du CM2. On n'y arrive pas pour tout le monde, mais environ trois quarts des élèves savent nager à la fin du CM2", explique Philippe, l'un des instituteurs présents ce mercredi.

C'est l'un des volets de cette visite : la promotion de la natation chez les plus jeunes. Parole de champion olympique : "On est tous confrontés à être dans la mer, dans une piscine, un lac, une rivière, c'est très important d'apprendre à nager aux enfants, c'est une question de sécurité et ça rassure". Aussi surprenant que cela puisse paraître, Florent Manaudou "n'a jamais fait natation à l'école". Il "apprécie" donc d'autant plus les cours dans cette piscine dijonnaise.

Dans l'eau du Carrousel, les enfants ont entre six et dix ans. À cet âge-là, Florent Manaudou "aimait bien être dans l'eau". "Même si nager n'était pas forcément quelque chose qui me plaisait, précise-t-il. J'aimais bien évoluer dans l'eau, le silence que l'eau m'apportait. J'avais le sourire quand j'étais dans l'eau, et ça c'est très important". Quel conseil pourrait-il donner à ces écoliers ? "De prendre du plaisir déjà, mais ça a l'air d'être le cas, avec le plaisir on peut tout faire !".

Florent Manaudou, nouvelle égérie de la marque Urgo © Radio France - Adrien Beria

Dijon, un bon souvenir et un record qui tient depuis 10 ans

Florent Manaudou n'était pas en terre inconnue à Dijon. Le nageur avait brillé en 2013 à la piscine olympique , aux championnats de France en petit bassin. Avec 50 secondes 96 centièmes sur le 100 mètres quatre nages, il est toujours détenteur du record de France réalisé à ce moment-là.

"Ce record a dix ans et il a été fait ici, confirme le champion. Il ne va pas durer longtemps, parce que Maxime Grousset et Léon Marchand sont très bons sur cette distance. J'étais à 10 centièmes du record du monde, et c'est toujours mon meilleur temps, donc je garde un très bon souvenir de cette piscine olympique !".

Aujourd'hui, le quadruple médaillé olympique a les JO de Paris 2024 dans le viseur , même s'il doit encore se qualifier : "C'est une année pas vraiment différente des autres, on va faire des stages, des compétitions, et essayer d'être le meilleur possible. On s'entraîne toujours pour gagner, j'ai pour objectif d'arriver aux Jeux, prêt, bien dans mes baskets, souriant, et en profitant de ces moments-là". Florent Manaudou pourrait revenir en Côte-d'Or en amont des JO, le 12 juillet 2024, pour le passage de la flamme olympique dans le département, puisqu'il fait partie des "capitaines" du relais de la flamme - avec sa sœur, Laure, également championne olympique.

Nouvelle égérie de la marque Urgo

Cette visite avait également un volet commercial, puisque Florent Manaudou devient égérie de la marque côte-d'orienne Urgo , notamment spécialisée dans les pansements et les traitements contre les ampoules. En plus de sa venue à la piscine, le nageur a visité les locaux de l'entreprise.

