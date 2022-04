La folie padel s'empare de Dijon

Rien à voir avec le sport aquatique : on parle ici d'un sport de raquette, dérivé du tennis et du squash. Il existait déjà un terrain à Norges-la-Ville, mais pas dans la métropole dijonnaise : anomalie corrigée depuis quelques jours et l'inauguration du tout premier Padel Park connecté de France.

C'est un gros cube blanc qui trône désormais au cœur du tennis club Dijonnais : à l'intérieur, deux terrains de padel, ce sport né dans les années 2000, et qui connaît un bel essor ces dernières années en France, avec 70.000 pratiquants selon la Fédération Française de Tennis. Une pratique jusque là inexistante à Dijon, faute de terrain.

Le Padel Park se situe face au CHU, au cœur des terrains du tennis club dijonnais © Radio France - Arnaud Racapé

"L'idée du projet est née en 2018", souligne Thomas Brissaud, son fondateur et gérant. "A la base j'étais joueur de padel, et je me suis rendu compte que ça manquait de structures dans la région, et notamment dans la métropole dijonnaise." Il aura fallu quatre ans et 500.000 euros au moniteur de tennis pour boucler la boucle : "j'ai présenté tout le projet aux dirigeants du Tennis club dijonnais le président a tout de suite été emballé, et après au niveau des financement, il y a une participation des partenaires institutionnels, la ville de Dijon, la région Bourgogne-Franche-Comté, la fédération, et en plus, il y a ma participation en tant qu'investisseur et le tennis club dijonnais. On est sur un projet à 500.000 euros hors taxes."

L'entrée connectée du Padel Park © Radio France - Arnaud Racapé

Parcours entièrement digital

17 avril 2022 : le site est inauguré, voilà donc Thomas Brissaud à la tête du Padel Park, un site entièrement connecté, une première en France, paraît-il : "Le principe est simple : on réserve sa partie en ligne, on paie en ligne, et derrière on a un scan code qui est envoyé sur son téléphone pour accéder au bâtiment. Après, les écrans connectés vont nous dire si notre partie se joue sur le terrain de gauche ou le terrain de droite. Il y a pleins d'outils, des écrans, des caméras, les tablettes tactiles vont permettre de constituer des équipes, on va avoir toutes les informations en statistiques sur téléphone portable, et l'outil vidéo pourra être utilisé ensuite pour revoir les moments forts de son match. Sachant qu'à l'intérieur il y aura d'ici quelques jours un padel locker pour louer une raquette, ainsi qu'un distributeur automatique pour acheter du snacking, et des boissons ou tout simplement une boite de balles."

Un sport de raquette entre tennis et squash

Reste à découvrir le sport en lui-même : terrain plus petit, raquette en mousse, parois utilisables dans le jeu, Thomas Brissaud résume : "C'est rattaché à la Fédération française de tennis, mais ca se joue différemment. le terrain fait 20 mètres sur 10 mètres, il y a un filet comme au tennis, mais c'est un mélange avec le squash, parce que comme vous le voyez il y a des parois vitrées, on va pouvoir s'aider de ces parois pour renvoyer la balle dans le camp adverse. Il y a également une partie grillagée sur les côtés, ça permet d'avoir un rebond un peu aléatoire et ça peut surprendre l'adversaire. Le comptage des points c'est comme au tennis, on est sur des jeux, et deux sets de six jeux."

Le padel se jour de préférence à quatre, mais on peut aussi s'y essayer en face à face © Radio France - Arnaud Racapé

Difficile d'estimer le nombre d'adeptes en Côte-d'Or, mais Thomas Brissaud n'est pas inquiet quant au succès de son Padel Park. "On a eu beaucoup de demandes à travers nos pages sur les réseaux sociaux, et puis l'avantage qu'on a c'est qu'on est très bien situés, avec des accès à la fois tramway, rocade, il y a le campus qui se situe à un ou deux kilomètres, donc on peut attirer un bassin de population très large."

Une pratique relativement bon marché, pour peu que l'on soit équipés d'une raquette et de balles : la location du terrain coûte six euros par personne par heure, neuf euros aux heures pleines. La location de raquette vous coûtera trois euros de l'heure.