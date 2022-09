Cinq ans après sa mort, un hommage en photos au tennisman dijonnais Jérôme Golmard

Durant l'été 2017, le tennisman dijonnais Jérôme Golmard, n°1 français en 1999, mourrait des suites de la maladie de Charcot. Cinq ans plus tard, une exposition photo pour lui rendre hommage a été inaugurée jeudi 15 septembre 2022 au Tennis du Lac Kir, à Dijon. Plusieurs anciens joueurs professionnels étaient présents, dont Nicolas Coutelot, Arnaud Clément, 10e mondial dans les années 2000 et ex-capitaine de l'Equipe de France de Coupe Davis, et Younes El-Aynaoui, 14e mondial en 2002.

Les anciens tennismans professionnels présents à Dijon se souviennent de Jérôme Golmard

Arnaud Clément : "c'est bien d'avoir ces références, ce souvenir, ça peut être un exemple, un modèle" Copier

Younes El Aynaoui : "Que tout le monde se souvienne que c'était un joueur de tennis exceptionnel, mais surtout un être humain fantastique" Copier

Jérôme Golmard avait mené une carrière professionnelle entre 1993 et 2006 © Radio France - Adrien Beria