Dijon : un terrain de pétanque et des champions du monde sur la Place de la République

La moitié de la Place de la République, à Dijon, est transformée jusqu'à jeudi 25 mai 2023 au soir en un terrain de pétanque géant. C'est dans le cadre du "Pétanque Tour" , qui fait étape en Côte-d'Or. Cette opération vise à promouvoir la pétanque et le Jeu Provençal un peu partout en France. L'évènement tombe sous le sens, pour attirer l'attention à un peu plus d'un an des championnats du monde organisés à Dijon, en décembre 2024. La pétanque compte près de 300.000 licenciés en France, dont plus de 2000 licenciés répartis dans 56 clubs dans le département.

ⓘ Publicité

loading

EN VIDEO - Comment tirer ? Le tutoriel du champion du monde Julien Lamour

Il est possible de venir jouer entre 10h et 12h et de 14h30 à 19h. Entre autres animations, pour les grands comme pour les plus petits, trois champions du monde sont présents sur la place de la République. Une partie de pétanque, ça fait plaisir, alors imaginez jouer avec eux ! Angélique Colombet, Julien Lamour et Michel Loy. Il est possible de s'inscrire pour les défier lors d'une partie en cinq points. Mercredi en fin d'après-midi, les champions étaient toujours invaincus ...