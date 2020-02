Dimanche 9 février, le Paris Grand Slam côté coulisses

Dimanche 9 février, 7h du matin, David qui tient le blog judo judogi www.cestquoitonkim.com est reparti direction le Paris Grand Slam. Ses ambitions pour cet article : vous montrer d’autres aspects des coulisses et prendre une photo de Teddy Riner !

Hier je vous ai montré un aspect des coulisses avec les photographes judo, les bénévolontaires et la rencontre de Valérie la préparatrice mentale de Sarah - Léonie Cysique. Aujourd'hui je vais porter un autre regard sur les coulisses à travers 5 photos.

Photo 1 : Le family bar

Tout le gratin du judo se retrouve le soir pour passer un instant ensemble : on refait les combats, on parle de projets ou tout simplement on passe un bon moment entre membres de la famille judo. Il n’est pas rare de retrouver Mathieu Bataille ancien International de Judo devenu arbitre international tout comme le président de la Fédération Française de Judo (FFJDA) ; Jean-Luc Rougé.

Photo 2 : un petit souvenir bien sympa

Chaque année les coursives de l’AccorHotels Arena s’animent pour le plus grand plaisir des judokas. Cette année petite nouveauté, plusieurs sharingbox sont installées pour permettre à chacun de repartir gratuitement avec un petit souvenir. Clic clac et hop impression instantanée. Top !

Photo 3 : les judokas de haut-niveau hyper accessibles

Ce tournoi c’est aussi un moment privilégié pour rencontrer en vrai les stars du judo. On les retrouve au détour d’une balade dans les coursives ou lors d’une séance de dédicace. Ici, il était impossible d’avancer près du stand de la marque Mizuno. J’ai remonté la longue file d’attente pour découvrir Amandine Buchard - 1ère au classement en -52 kg – en pleine séance de dédicace avec au menu selfies et autographes. Très sympa !

Photo 4 : les passionnés de judo à l’action

Sylvain Levesque, judoka et responsable qualité dans l’agroalimentaire, a produit en 2019 un manga sur un épisode de la carrière du judoka de haut niveau David Larose. Ce manga réalisé en parallèle de son emploi est le fruit de 4 années de travail. C’est un moment d’émotion pour lui de pouvoir le présenter au Paris Grand Slam. David est aussi présent sur la journée pour signer sa biographie.

Photo 5 : Teddy Riner en salle d’échauffement

Au moment de prendre cette photo dans la salle d’échauffement, je n’avais aucune idée de l’issue de cette journée. Teddy pour la première fois depuis près de 10 ans va perdre un combat. Le Japonais, Kokoro KAGEURA, son troisième adversaire sortira victorieux au Golden Score (prolongation). La salle d’échauffement est située dans les sous-sols de l’AccorHotels Arena. Sur la photo Teddy s’entraine avec son sparing partner officiel Nicolas Kanning qui est aussi le mari de l’ancienne judokate de haut niveau Lucie Louette. Tous mes encouragements à Teddy pour la suite de sa préparation. Je ne doute pas qu’il sera prêt pour les JO.

