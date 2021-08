DIRECT - JO de Tokyo : suivez la 11e journée d'épreuves

Les Français entament leur 11e jour de compétition aux Jeux olympiques de Tokyo ce mardi avec 23 médailles au compteur. Retrouvez dans cet article les principales informations de la nuit, les potentielles chances de médailles, et les épreuves en direct.

Un beau programme pour la 11e journée de compétition aux Jeux olympiques de Tokyo ce mardi 3 août, avec de la voile, du basket ou encore de l'athlétisme. On retrouvera notamment le perchiste Renaud Lavillenie pour la finale de saut à la perche hommes à 12h20. Retrouvez dans notre live les meilleurs moments et les principales informations de la journée et les épreuves en direct.

Le programme des épreuves