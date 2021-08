DIRECT - JO de Tokyo : suivez la 13e journée d'épreuves

Les Français entament leur 13e jour de compétition aux Jeux olympiques de Tokyo ce jeudi, avec 25 médailles au compteur. Retrouvez dans cet article les principales informations et les épreuves en direct.

Les Français Aurel Manga et Pascal-Martinot-Lagarde terminent respectivement huitième et cinquième du 110 mètres haies aux JO de Tokyo

Pas de podium en ce début de 13e journée d'épreuves aux Jeux olympiques de Tokyo. Kevin Mayeur dispute les épreuves de la deuxième journée du décathlon. L'athlète français souffrait ce mercredi d'une douleur au dos. Toujours en athlétisme, les deux tricolores Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga se classent respectivement 5ème et 8ème de la finale du 110 m haies remportée par le Jamaïcain Hansle Parchment. Suivez les épreuves en direct et tous les temps forts de cette 13e journée avec France Bleu.

