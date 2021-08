DIRECT. JO de Tokyo : suivez la 16e et dernière journée d'épreuves

La flamme olympique va bientôt s'éteindre à Tokyo avec les dernières épreuves de la compétition, ce dimanche 8 août. L'équipe de France olympique est assurée de clôturer ses Jeux avec une médaille grâce à la finale de handball entre les Françaises et les Russes. Samedi, elle en a accroché cinq de plus à son palmarès. Retrouvez dans cet article les principales informations et les meilleurs moments de la nuit et suivez en direct les épreuves.

Les épreuves en direct