DIRECT. JO de Tokyo : suivez la cérémonie de clôture

Le drapeau des Jeux olympiques 2024 flottera au sommet de la Tour Eiffel à partir de ce dimanche 8 août, après la cérémonie de clôture des JO de Tokyo et le passage de témoin entre le Japon et Paris. La cérémonie débute à 13 heures (heure française). Mais les festivités et l'esprit des Jeux vont rester au Japon encore plusieurs semaines grâce aux Jeux paralympiques qui débutent le 24 août et se déroulent jusqu'au 5 septembre.

La page Jeux olympiques s'est terminée en beauté pour la France avec la victoire des handballeuses en finale du tournoi olympique face aux Russes. L'équipe de France repart de Tokyo avec 33 médailles, dont 10 en or.

Le karateka Steven Da Costa, champion olympique chez les moins de 67 kilos, a été désigné porte-drapeau de la France pour cette cérémonie de clôture.

