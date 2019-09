DIRECT - Suivez en vidéo le marathon du Médoc 2019 ce samedi de 8h30 à 16h30

Gironde, France

La 35e édition du marathon des Châteaux du Médoc, deuxième marathon français après Paris, s'élance ce samedi 7 septembre. 8.500 coureurs déguisés en super-héros partent à 9h30 de Pauillac pour 42,195 km de course. Plus de 35% des inscrits sont étrangers (venus de 79 pays dans le monde). Tout au long du parcours dans le Médoc, au travers des appellations prestigieuses telles que Pauillac, St-Julien, Haut-Médoc et St-Estèphe, des animations musicales et 21 points de dégustation en château attendent les coureurs.

Le marathon du Médoc à suivre en direct et en vidéo entre 8h30 et 16h30

Retrouvez toutes les animations prévues pour ces trois jours de fête.

Le parcours de cette 35e édition