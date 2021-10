DIRECT - Suivez la 42e édition de Marseille-Cassis avec France Bleu Provence

Suivez toute la journée la 42e édition de la course Marseille-Cassis avec France Bleu Provence. La célèbre course fait son grand retour après une édition annulée en 2020 à cause du Covid. 18.000 coureurs prennent le départ à 8h30 boulevard Michelet, à Marseille.

Marseille-Cassis revient, et France Bleu Provence vous fait vivre toute la course en direct avec notre reporter sur place, Camille Payan. 18.000 participants se sont inscrits pour cette 42e édition. Ils vont s'élancer ce dimanche matin, à 8h30 depuis le boulevard Michelet jusqu'à Cassis. Plus de 800 bénévoles participent à cette course.

