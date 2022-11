DIRECT - Suivez le 31e marathon de La Rochelle

Les derniers kilomètres promettent d'être beaux à voir. Pour cette 31ème édition du marathon de La Rochelle-Serge Vigot ce dimanche 27 novembre 2023, les coureurs arriveront sur le Vieux-Port. Cela n'était plus arrivé depuis cinq ans à cause des travaux. Au total, 12.000 participants sont inscrits sur les six courses organisées à l'occasion de cet événement. Le marathon de La Rochelle - Serge Vigot est à suivre en écoutant France Bleu La Rochelle et, en images, avec France 3 NoA.

