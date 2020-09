Direct / Suivez les faits marquants de la 88e édition des 24 Heures du Mans

Les malchanceux vont-ils s’imposer dans cette 88e édition des 24 Heures du Mans ? Chez Toyota l’équipage Kobayashi-Conway-Lopez, réputé pour sa vitesse, court toujours derrière une première victoire. Situation comparable en LMP2 pour le G-Drive Racing. Et il faudra surveiller du coin de l’oeil la progression de Juan-Pablo Montoya qui pourrait, dans l’absolue, décrocher la si convoitée Triple Couronne en cas d’hécatombe chez les adversaires. Les principaux faits de course ci-dessous.

15h20 : Arrêt au stand imprévu de la Toyota #8 de Sébastien Buemi. Les mécaniciens ne chagent que la roue arière-gauche (crevaison lente ? perte e pression ?) et le vainqueur des deux dernières éditions repart. Une minute perdue. C'est le premier incident chez les LMP1.

14h55 : Coup de chaud pour la Toyota de tête ! Elle dépasse une Ferrari engagée en GT-Am quand le pilote de cette dernière part en tête-à-queue à la Dunlop... et manque d'embarquer le leader de la course. Cette année, les multiples forfaits en GT-Pro ont provoqué une considérable augmentation du nombre d'équipages amateurs. Ils sont vingt-deux en tout. Et ce sera un paramètre important pour les leaders dans la fameuse "gestion du trafic".

14h30 : Départ et aucun changement de positions dans le haut de la grille. Mike Conway (Toyota #7) conserve le bénéfice de sa pole position malgré un Bruno Senna (Rebellion #1) offensif au premier freinage. Hiérarchie respectée également derrière les deux leaders avec Sébastien Buemi devant Nathanaël Berthon. En LMP2 premier coup de théâtre avec l’Alpine qui rentre au stand après une perte de puissance. Le temps de procéder à une réparation et la double tenante du titre P2 repartira avec deux tours de retards.