Depuis son retour en 2017, le meeting d'athlétisme Hauts-de-France/Pas-de-Calais, plus connu sous le nom de "meeting de Liévin" a su retrouver la place qu'était la sienne avant la fermeture pour travaux de l'Arena couvert de Liévin : le haut de l'affiche ! Cette compétition alliant différentes épreuves de courses et des concours de saut est classée numéro 1 mondial pour le plus grand plaisir de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme, qui organisme donc le plus grand meeting indoor au Monde .

En 2023, les têtes d'affiches sont deux jeunes champions olympiques, du Monde et recordmen du Monde de leur discipline : Armand "Mundo" Duplantis au saut à la perche (6m21, record du Monde), et Jacob Ingebritsen sur le 3000m (3'30 sur 1500m, record du Monde en salle). Seront également présents Grant Holloway (60m haies), Marcell Jacobs (60m), Kharsten Warholm (400m) et présentes : Femke Bol (400m), Gudaf Tsegay (1500m), Katie Moon (perche) ou encore Keely Hodgkinson (800m).

Le meeting est à suivre à partir de 19h00 avec Sylvain Charley, Adrien Bray et leur consultant Bruno Guadagnini, secrétaire général de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme .

