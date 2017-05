Direct Vidéo : les épreuves des Championnats du Monde de Surf 2017 à Biarritz

Jusqu'au 28 mai, suivez en live vidéo les différentes épreuves des Championnats du Monde de Surf 2017 depuis la grande plage de Biarritz.

La planète surf a les yeux braqués sur Biarritz et sa grande plage où se déroulent les Championnats du Monde de Surf jusqu'au 28 mai. Après avoir déjà accueilli les surfeurs du monde entier en 1980 Biarritz retrouve, vingt-sept ans après, les ISA World Surfing Games. Compétitions dames, messieurs et relais (Aloha Cup), suivez en direct vidéo toutes les épreuves de ces mondiaux 2017 qui regroupent plus de 250 compétiteurs venus de près de 50 nations.

Le programme des épreuves des Mondiaux de surf 2017

Les horaires des compétitions sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo sur la Côte basque.

Samedi 20 mai 7h00 : 1er tour dames

11h00 : parade des nations et cérémonie d'ouverture

15h00 : suite 1er tour dames

18h40 : repêchages dames (1 seul tour de repêchages)

Dimanche 21 mai 7h30 : compétition dames

Lundi 22 mai 7h30 : compétition dames

16h00 : finale dames et remise médailles

Mardi 23 mai 7h30 : début de la compétition messieurs

Mercredi 24 mai 7h30 : compétition messieurs

Jeudi 25 mai 7h30 : compétition messieurs

Vendredi 26 mai 7h30 : compétition messieurs

Samedi 27 mai 7h30 : compétition messieurs

12h00 : demi-finales relais (Aloha Cup)

Dimanche 28 mai 7h30 : compétition messieurs

12h00 : finale relais (Aloha Cup)

14h00 : compétition messieurs finale

15h00 : remise des médailles et trophées puis cérémonie de clôture

► France Bleu Pays Basque en direct des Mondiaux de Surf