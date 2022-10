DIRECT VIDÉO - Mondial de pelote : suivez la cérémonie d'ouverture et le choc France-Espagne en cesta punta

Une semaine au rythme de la pelote. Une semaine, 360 parties, 36 pays représentés, cinq continents et 18 médailles d'or convoitées par plus de 600 athlètes qui participent au Mondial de pelote de Biarritz. Les 19es championnats du monde de pelote s'ouvrent ce dimanche 23 octobre à Biarritz et pendant une semaine, jusqu'au 29 octobre, les parties de main nue, cesta punta, frontball, xare, frontenis, paleta gomme vont se succéder à Biarritz et, au total, dans quatre villes du Pays basque.

La cérémonie d'ouverture se tient au jai alai Aguiléra de Biarritz ce dimanche. Un rendez-vous à suivre en direct vidéo avec France 3 NoA . Cette cérémonie est suivie de deux parties de cesta punta où l'on verra s'affronter la France et l'Espagne (tenante du titre chez les hommes).

Le programme de la cérémonie

Les délégations ont défilé dans l'ordre alphabétique, à l'exception de la France, qui clôturera le défilé.

Arbitres Afrique du Sud, Argentine Australie, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine Brésil, Cambodge, Canada, Chili Chine, Costa Rica, Corée du Sud, Cuba , Espagne États-Unis, Guatemala, Guinée, Irlande Italie, Japon, Mexique Nigeria, Ouganda, Palestine, Pays-Bas, Pérou Portugal, République Dominicaine, Royaume-Uni, Togo Turquie, Uruguay, Venezuela, Vietnam France (quand la France défile, le chœur Oldarra entame des chants basques)

Après le défilé, seuls les porte-drapeaux sont restés sur la cancha. Deux danseurs du Malandain Ballet Biarritz, entourés par les porte-drapeaux, ont exécuté une danse au centre de la cancha. Après différentes prises de parole (de la maire de Biarritz, du président de la Fédération française de pelote basque et du comité d'organisation) et la déclaration officielle d'ouverture des XIX Championnats du Monde de Pelote Basque par le président de la Fédération internationale de pelote, suivront deux parties de cesta punta. L'une disputée par des femmes, l'autre par des hommes.