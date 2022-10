DIRECT VIDÉO - Mondial de pelote : main nue mur à gauche, cesta punta, suivez les finales de ce samedi

Cinquième et dernier jour du Mondial de pelote de Biarritz . La journée de vendredi a été marquée par une jolie récolte de médailles pour les Français, ils ont encore des chances dans les parties prévues ce samedi avant la clôture de la compétition. Des parties disputées à Biarritz (au jai alai et au mur à gauche Plaza berri). Suivez cette journée en écoutant France Bleu Pays Basque et en vidéo (voir plus bas) avec France 3 Aquitaine.

De la cesta punta et de la main nue à suivre avec France Bleu ce samedi

Selon les résultats des parties du jour, les Français ont encore des chances de conserver leur titre de "campeon absoluto" de la pelote basque (qu'ils détiennent depuis 2018)

Les finales à suivre en direct avec France Bleu sont disputées au mur à gauche Plaza berri et au jai alai de Biarritz

Directs vidéo

Main nue mur à gauche individuel et par équipe à Plaza berri à Biarritz

Cesta punta au Jai alai de Biarritz

Les parties à suivre en direct avec France Bleu

10h - finale main nue individuel mur à gauche (Plaza berri à Biarritz)

11h - finale main nue par équipes mur à gauche (Plaza berri à Biarritz)

16h - finales cesta punta hommes et femmes (Jai alai de Biarritz)

Les autres finales au programme

12h30 - paleta cuir hommes (Plaza Berri)

13h45 - pala corta hommes (Jai Alai)

Les médailles du Mondial, nation par nation

