DIRECT VIDÉO - Mondial de pelote : main nue, xare, paleta gomme, suivez les finales de ce vendredi

Après quatre jours de compétition, on entre ce vendredi dans le vif du sujet avec les finales de xare, main nue tête à tête, paleta gomme et main nue par équipes du Mondial de pelote de Biarritz . Des parties disputées à Hasparren (au trinquet Berria) et à Bayonne (au trinquet Moderne) qui sont à suivre en écoutant France Bleu Pays Basque et en vidéo (voir plus bas) avec France 3 NoA.

L'essentiel

Xare, main nue tête à tête, paleta gomme et main nue par équipes sont au programme du jour

Il reste six chances de médaille d'or pour les Français dans la compétition

Les finales à suivre en direct avec France Bleu sont disputées au trinquet Berria à Hasparren et au trinquet Moderne à Bayonne

Directs vidéo

Xare, main nue tête à tête et paleta gomme

Main nue par équipes

Les parties à suivre avec France Bleu

11h30 - finales xare (en direct du trinquet Berria à Hasparren) : France - Espagne

12h30 - finales main nue tête à tête (Berria à Hasparren) : France - Espagne

16h30 - finales paleta gomme (trinquet Moderne à Bayonne)

Hommes - Espagne-Argentine

Femmes - France-Argentine

20h30 - finales main nue par équipes (Berria à Hasparren) : France Espagne

Les autres finales au programme ce vendredi :

La finale de paleta cuir France-Argentine au trinquet moderne à Bayonne

Les finales de frontenis hommes et femmes au mur à gauche de Fal à Biarritz