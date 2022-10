DIRECT VIDÉO - Mondial de pelote : un français en finale de frontball, médaille de bronze pour les Bleues

Les premières chances de médaille pour la France ce mercredi aux championnats du monde de pelote. En frontball, la finale femme est prévue à 20h et celle des hommes à 22h. Ce mercredi 26 octobre 2022, le Mondial de pelote de Biarritz bascule vers les phases finales de la compétition en commençant avec le frontball, cette discipline toute nouvelle aux championnats du monde . Le frontball est une discipline méconnue des adeptes de la pelote basque. Jean-Michel Idiart, qui est chargé d'organiser les parties dans cette discipline, nous a confié qu'il considérait les joueurs de frontball comme "des cousins" des pilotari.

Le fait est que trente pays sont représentés au Mondial dans cette discipline et notamment des nations qu'on n'avait jamais vues sur une cancha comme le Japon, la Palestine, le Cambodge, etc. Proche du " One wall " populaire aux États-Unis et notamment dans l'État de New-York, le frontball se joue face à un mur, à main nue, avec une pelote en mousse.

Médaille de bronze en frontball pour les françaises

La France n'ira pas en finale de Frontball chez les femmes. Maritxu Housset s'est inclinée en demi-finale 10-1, 10-7 face à la Mexicaine Julia Guadalupe Reyes. En revanche, dans cette discipline la France décroche la toute première médaille des mondiaux, une médaille de bronze, grâce à la victoire de Marie Goyenetche en petite finale face à la chinoise Sarah Hau (10-6, 10-8).

Chez les hommes, en frontball, Yoann Héguiabéhère qualifie la France pour la finale en battant l'Argentin Nicolas Comas (10-3, 10-1).

En paleta gomme chez les hommes, la paire française Pucheux-Guillenteguy se qualifie facilement (15/4; 15/8) contre les uruguayens Rivas et Guichon. Ils affronteront en demi-finale le tenant du titre, l'Argentine.

En Cesta punta, les françaises filent en demi-finale après leur victoire contre le Mexique (15-9, 15-7). Elles devront battre l'équipe B de l'Espagne pour espérer aller en finale.

Les Français Eneko De Paredes et Oihan Borteyru se sont qualifiés pour la finale en Xare, grâce à leur victoire contre les États-Unis 15-6, 15-7.

Direct vidéo

Avec France 3 NoA, suivez les demi-finales et les finales de frontball en direct vidéo du fronton Kirolak de Bidart.

