DIRECT - Suivez la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo à partir de 12h30

Le spectacle va lancer des Jeux olympiques inédits, sans public, en pleine pandémie de coronavirus, alors que les cas se multiplient au sein du Village olympique. La cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo se déroule ce vendredi 23 juillet à partir de 13 heures, heure française, au Stade olympique de Tokyo.

Une cérémonie "plus simple et plus sobre"

Dans un stade olympique sans public, mais avec la présence de plusieurs chefs d'État dont Emmanuel Macron, le spectacle est annoncé "plus simple et plus sobre" que les éditions précédentes par les organisateurs. La cérémonie est annoncée comme un moment d'"empathie", pour exprimer la "gratitude" et l'"admiration" du monde du sport "pour tous les efforts qui ont été déployés" dans la lutte contre la pandémie. Un hommage sera également rendu aux victimes du tremblement de terre et du tsunami de 2011 qui avaient entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima.

La cérémonie devrait tout de même être un moment festif, et mettra en scène les savoir-faire du Japon, notamment l'univers du manga et des jeux vidéos, l'origami, ou encore les arts martiaux.

Après le spectacle, les délégations de tous les pays défileront dans le stade. Puis un Japonais, dont l'identité reste secrète, allumera la vasque olympique en fin de cérémonie, avant que les Jeux ne soient déclarés ouverts.

Suivez la cérémonie en direct