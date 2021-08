Les Jeux Paralympiques de Tokyo débutent ce mardi 24 août. Dix athlètes de Loire-Atlantique et de Vendée y participent. Découvrez qui ils sont.

PHOTOS - Dix athlètes de Loire-Atlantique et de Vendée participent aux Jeux Paralympiques de Tokyo

Après les Jeux Olympiques, place aux Paralympiques de Tokyo. Ils débutent ce mardi 24 août et durent jusqu'au 5 septembre. Dix athlètes de Loire-Atlantique et de Vendée y participent en athlétisme, natation, rugby, tennis, tennis de table et triathlon. Découvrez qui ils sont.

Triathlon

Trois athlètes de notre région seront aux départs des triathlons paralympiques les 29 et 30 août. Il s'agit de Gwladys Lemoussu de Saint-Jean-de-Monts, d'Alexandre Paviza de Géneston et de Mona Francis de Saint-Herblain.

Gwladys Lemoussu, née sans avant-bras gauche, peut rêver d'une médaille d'or pour ces Jeux, elle qui a déjà décroché le bronze en 2016 à Rio. Elle a 32 ans.

Gwladys Lemoussu lors des Jeux Paralympiques de Rio © Maxppp - epalivetwo351024

Alexandre Paviza, le mari de la maire de Géneston, participe à ses premiers Jeux. Il a perdu l'usage de ses jambes du jour au lendemain à cause d'une maladie. Il estime pouvoir décrocher le bronze en réalisant ses meilleurs temps en natation, vélo et course.

Alexandre Paviza sur son handbike - Alexandre Paviza

Mona Francis a, elle, perdu une partie de sa jambe droite dans un accident de moto quand elle avait 21 ans. Elle participe à ses premiers Jeux.

Tennis

Deux joueurs du tennis club de Riez participent aux Jeux Paralympiques : Stéphane Houdet et Gaëtan Menguy.

Stéphane Houdet aura l'honneur d'être le porte-drapeau de la délégation française pour ces Jeux, lui qui est devenu un des meilleurs joueurs de tennis-fauteuil du monde après un accident de moto qui lui a fait perdre sa jambe droite. Le Nazairien de 50 ans a déjà décroché quatre médailles aux Jeux Paralympiques. Cette fois, ils espère l'or, notamment grâce à son fauteuil, conçu spécialement pour lui, et qui lui permet de jouer "debout" sur ses genoux.

Stéphane Houdet dans son fauteuil conçu spécialement pour lui © Maxppp - Kyodo

Gaëtan Menguy est le numéro 4 du tennis français. Il est devenu paraplégique suite à un accident de moto-cross.

Tennis de table

Le Nantais Gilles de La Bourdonnaye et Matéo Bohéas, qui est né à Saint-Sébastien-sur-Loire disputeront ensemble les épreuves par équipe de tennis de table.

À 48 ans, Gilles de La Bourdonnaye est de retour au plus haut niveau pour ces Jeux après 10 ans sans compétition. Et il pourrait bien décrocher une nouvelle médaille après celles déjà glanées lors de quatre olympiades en 1992, 1996, 2000 et 2004.

Matéo Bohéas fait lui parti des meilleurs pongistes handisport du monde. À 24 ans, c'est sa deuxième participation aux Jeux après Rio en 2016.

Athlétisme

À 50 ans, Ronan Pallier participe à ses troisièmes Jeux Paralympiques en saut en longueur. Cet ancien chauffeur de bus de la TAN, à Nantes, a perdu la vue progressivement à cause d'une maladie dégénérative. Il espère décrocher une nouvelle médaille olympique (après le bronze du relais 4x100 mètres à Pékin en 2008) et il peut y croire puisqu'il a été sacré champion d'Europe de saut en longueur en juin dernier.

Ronan Pallier dans le passage Pommeraye à Nantes - Florent Pervillé

Natation

Anaëlle Roulet, qui s'entraîne aux Sables-d'Olonne, est paralysée d'une jambe. À 25 ans, elle a déjà décroché plusieurs médailles au niveau international dans sa spécialité, le 100 mètres dos, notamment l'argent des championnats du monde en 2017.

Anaëlle Roulet lors des championnats du monde en 2017 © Maxppp - efespeleven420556

Rugby-fauteuil

Jordan Ducret fait partie des 12 joueurs retenus avec l'équipe de France. Il est devenu tétraplégique suite à un accident de voiture quand il était adolescent. Le jeune homme de 25 ans vit à Dompierre-sur-Yon et il est président-joueur du club des Mambas de Carquefou.