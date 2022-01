Dix judokates argentines s'entraînent à Château-Gontier-sur-Mayenne pour préparer les JO 2024

Elles ont traversé l'Atlantique pour venir s'entrainer un mois et demi dans le sud Mayenne ! Dix judokates argentines sont à Château-Gontier en ce moment jusqu'au 20 février. Un partenariat a été signé avec le club et la communauté de communes pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Château-Gontier est devenue très prisée des athlètes internationaux : plusieurs judokates médaillées aux JO ou a des championnats mondiaux de judo y ont déjà été formées.

De l'Argentine à la Mayenne

L'entraînement de ces judokates argentines est intense : une vingtaine d'heures par semaine, avec deux séances quotidiennes du lundi au samedi. Les consignes sont données en espagnol, ce qui facilite l'intégration des athlètes. "Ya debemos pensar en la competencia (On doit déjà penser à la compétition) !", lance Rodrigue Chenet, le directeur technique et sportif du club de judo de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Il a déjà formé de nombreuses athlètes internationales et s'est fait un nom dans le monde du judo. "Depuis 2012, j'organise des stages internationaux tous les ans. On a quand même six champions olympiques qui sont venus ici, 15 médailles mondiales, 22 pays qui sont venus ici : il y a la notoriété, il ne faut pas se le cacher", décrit l'entraîneur mayennais. Cette notoriété a convaincu Keisy Perafan, une Argentine de 25 ans, de venir s'entraîner en Mayenne. "J'aime beaucoup comment on travaille avec Rodrigue, raconte t elle. Sa préparation physique est différente de ce que j'ai pu faire avec d'autres professeurs. Il est très dynamique. J'aime beaucoup sa façon de pratiquer le judo et Château-Gontier est un endroit très sympa", se réjouit-elle. Cette judokate de 25 ans est sans doute l'un des futurs noms du judo féminin : elle a terminé cinquième du Championnat du monde à Budapest au mois de juin.

A ses côtés, Ayelen Elizeche, elle aussi, rêve d'arriver aussi loin dans des compétitions internationales. "En une semaine d'entraînement, on a déjà pu progresser et je sais qu'on va continuer à le faire. Donc, je me dis que ça vaut la peine d'être là", se réjouit cette judokate de 25 ans.

Les dix judokas argentines vont s'envoler pour le Portugal pour participer à une compétition internationale fin janvier. Certaines d'entre elles sont également inscrites au Grand slam de Paris, début février. Elles quitteront ensuite Château-Gontier-sur-Mayenne pour rentrer en Argentine le 20 février.

Trois partenariats signés

Le club de judo de Château-Gontier-sur-Mayenne, ainsi que la communauté de communes, ont signé deux autres partenariats en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une athlète togolaise et une athlète ivoirienne s'entraînent également en ce moment dans le sud-Mayenne. Le club a également formé pendant plusieurs années la Camerounaise Vanessa Mballa, plusieurs fois championne d'Afrique : elle a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2021 avant de mettre fin à sa carrière.