Dixième victoire de la saison pour Martin Fourcade sur la poursuite de Ruhpolding

Parti premier grâce à sa victoire sur le sprint, le Français, leader de la coupe du Monde de biathlon, a signé le doublé sur la piste mythique de Ruhpolding (Allemagne) en résistant à ses poursuivants. À noter la belle remontée de son frère Simon qui intègre le top 20.

Il a passé la ligne d'arrivée sous les gros flocons Allemands et les applaudissements du public, et a montré à tous ses dix doigts. Dix, comme son nombre de victoires cette saison, record personnel égalé, alors que nous ne sommes qu'à mi-saison. Monumental, Martin Fourcade n'est plus qu'à deux victoires du record sur une saison d'Ole Einar Bjoerndalen (NOR, 12 victoires).

Il est intouchable ! 10e succès individuel de la saison pour l'ogre @martinfkde ! 😍 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/yRzMo0AYy8 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) January 15, 2017

Le plus costaud au contact

Habitué à voler loin devant ses adversaires depuis le début de saison, Martin Fourcade a du piocher dans ses réserves pour s'imposer cette fois-ci. Après deux fautes au deuxième tir couché, puis une autre lors du premier tir debout, il s'est retrouvé à la lutte, rattrapé par cinq adversaires. Mais il a accéléré pour pouvoir tirer quelques secondes avant ses adversaires lors de l'ultime passage sur le stand, et à ce moment-là, il n'a pas tremblé.

Quel sang-froid de la part de @martinfkde qui s'envole vers une 10e victoire individuelle cette saison ! 😍 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/OmDKjHvXEA — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) January 15, 2017

Belle performance de Simon Fourcade

Alors que son frère continue de dominer le biathlon mondial de la tête et des épaules, Simon Fourcade commence tout doucement à revenir au haut niveau. Parti 46e, il termine 16e et deuxième Français, juste devant Jean-Guillaume Béatrix, lui aussi à l'aise ce dimanche sur la piste allemande (parti 33e). Les deux autres Français, Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude, terminent à la 32e et 33e place.