À Doazit, un particulier met à disposition un mur d'escalade dans sa grange

Nicolas Le Marinier, ancien moniteur d'escalade, a construit un bloc d'escalade dans sa grange à Doazit dans les Landes. Ce mur est accessible à tous les amateurs et amatrices d'escalade, et même les débutants. La seule condition d'accès: la bonne humeur !

Nicolas Le Marinier a 48 ans. Cet ancien moniteur d'escalade, originaire de la région parisienne, s'est installé il y a deux ans dans la commune landaise de Doazit avec sa famille. Passionné d'escalade, ce féru de grimpe a décidé de construire un bloc d'escalade dans sa grange.

Au départ, il a construit ce mur d'escalade, à l'aide de sa femme, uniquement pour son fils. Ce passionné de grimpe a alors pensé à un concept plutôt innovant : proposer aux Landais de venir profiter de son bloc d'escalade contre ... de la bonne humeur !

Escalader en toute sécurité

Ce mur est accessible à partir de 7 ans. Avec plus d'une centaine de prises d'escalade, ce bloc mesure 3 mètres 20 de hauteur et 7 mètres de longueur. Permettant de faire le tour de la structure en 40 mouvements à la seule force de vos bras et jambes, c'est un terrain de jeu pour les petits et grands.

Niveau sécurité, Nicolas a bien veillé aux petits détails : deux couches de matelas, de la prévention en amont de la séance.

Max, 7 ans, escaladant le bloc, devant les yeux attentifs de son père © Radio France - Mathilde Goussebaire

3.000 euros de matériel et deux semaines de construction, c'est le temps qu'il a fallu à Nicolas et à sa femme pour construire ce terrain de jeux grandeur nature.

C'est à la fois pour faire du sport et créer des amitiés

Nicolas Le Marinier et sa femme souhaitent développer la pratique de l'escalade, trop peu courante dans les Landes. Mais l'ancien moniteur d'escalade souhaite, à terme, créer des groupes d'enfants et d'adultes qui veulent pratiquer régulièrement et partager de bons moments. Le but : pratiquer et créer des amitiés autour d'une passion commune.

Si vous êtes intéressés par le concept ou que vous souhaitez vous initier à l'escalade, vous pouvez contacter Nicolas Le Marinier au 06.60.41.32.39 .