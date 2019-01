« Doc Dakar », un Corse parmi les rescapés du célèbre Rallye-raid

Corse, France

Si Mickaël Pisano a dû abandonner dès la troisième étape alors qu'il était 50ème au général, Gérard Tramoni, l'autre Ajaccien, médecin à Lyon, a réussi quant à lui et pour la première fois à aller au bout, il a terminé 46ème du classement auto sur 130 partants. Il avait abandonné lors de ses deux premières tentatives.

"La satisfaction d'être allé au bout"

Celui que l'on surnomme "Doc Dakar", car médecin sur cette épreuve pendant 10 ans avant d'en être un compétiteur, engagé dans l’ONG « L’enfant @ l’hôpital » revient sur ces 10 jours dans le désert du Pérou dans notre chronique sport ce mardi.

Une édition particulièrement difficile

Le Rallye raid le plus célèbre et le plus couru a attiré cette année 334 véhicules et 534 pilotes et copilotes. Mais il a aussi été le plus "cassant" avec seulement 179 pilotes et équipages arrivants. Gérard Tramoni est donc l'un des « rescapés » de cette édition très difficile.

Cette 41ème édition du Dakar, achevée à Lima après 10 étapes éprouvantes a été remportée en auto par Nasser Al-Attiyah. Surnommé le « Prince du désert », le pilote qatari s’impose pour la troisième fois sur le Dakar.