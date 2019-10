Doha 2019 : Alexis Miellet échoue aux portes de la finale du 1500 m, "cette course va me servir pour les Jeux de Tokyo"

Dijon, France

Déception pour Alexis Miellet, le coureur du DUC, le dijonnais ne participera pas à la finale du 1500 mètres aux championnats du monde d'athlétisme de Doha au Qatar. Il s'en est fallu de peu ce vendredi soir lors de la demi-finale. Alexis Miellet a terminé 8eme de sa série. Insuffisant pour aller en finale, mais pour le jeune athlète dijonnais sait que cette expérience va lui servir.

"Cette course va me servir pour les Jeux de Tokyo" l'athlète dijonnais Alexis Miellet

Après sa course, il se livrait au micro de notre confrère Nelson Monfort sur France 2 , "c'est la première fois que j’enchaîne deux courses de ce niveau là, c'est aussi ça l'apprentissage du haut niveau mondial", avant de conclure, "cette course va me servir pour me préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo."

La finale c'est dimanche en fin d'après-midi.